Escudo político: Manchester City se arma com imunidade diplomática contra as punições

Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, desfruta de imunidade diplomática, o que pode complicar qualquer eventual medida legal relacionada ao caso aberto pela Premier League contra o clube.

Segundo o jornal britânico "Financial Times", Al Mubarak goza dessa imunidade desde 2020, depois de ter sido oficialmente registrado como membro credenciado da embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres, em razão do cargo que ocupa dentro do governo emiradense — uma condição reconhecida pelas autoridades britânicas que lhe concede proteção contra alguns procedimentos judiciais no Reino Unido.

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Uma comissão independente havia declarado a condenação do Manchester City por infrações financeiras cometidas entre 2009 e 2018. Segundo a decisão, o clube usou contratos comerciais fictícios para inflar as receitas e ocultar custos que ultrapassaram 900 milhões de libras esterlinas.

As consequências do caso podem ir além do clube e das sanções esportivas, já que os dirigentes que estavam à frente do Manchester City durante o período sob investigação podem ser submetidos ao escrutínio do órgão independente de regulamentação do futebol, entidade que regula o futebol inglês e possui prerrogativas legais para afastar proprietários ou diretores, caso considere que não cumprem os requisitos de integridade e idoneidade, segundo o jornal espanhol "Sport".

O caso talvez também chame a atenção do Serious Fraud Office, a agência britânica especializada em investigar crimes econômicos graves, caso surjam indícios de que o Manchester City falsificou deliberadamente suas contas em desacordo com a legislação do Reino Unido. O clube nega categoricamente ter cometido qualquer infração dessa natureza.



