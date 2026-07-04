Escritor argentino alerta: “Messi joga sozinho... e o que faremos contra os Faraós!?”

O escritor argentino Antonio Serba dirigiu críticas contundentes ao desempenho da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, alertando que a equipe atual “não tem praticamente nada a ver com os campeões mundiais de quatro anos atrás”, após a grande dificuldade para vencer Cabo Verde nas oitavas de final.

Serba escreveu em um artigo analítico publicado pelo site argentino “TYC”: “Precisamos encarar a verdade. Esta seleção mudou radicalmente, e não está claro como nem por quê”, acrescentando que a partida foi “a pior desta edição da Copa do Mundo, com um desempenho apático e poucas jogadas de ataque”.

O colunista destacou que o único que mantém seu nível é Lionel Messi, que “se reinventou em uma função diferente” e marcou seu sétimo gol no torneio, ressaltando que “a seleção nacional não está à altura de Messi e começou a cometer erros que pareciam ter sido esquecidos, como jogar para Messi em vez de jogar com ele”.

Serba criticou duramente o desempenho do meio-campo, dizendo: “Não há coesão no desempenho da equipe, mas sim apenas uma posse de bola híbrida e infrutífera, e uma obsessão pelo domínio, como se ninguém ousasse se esforçar mais”, observando que Mac Allister “dá passes precipitados a dois metros de distância, lentos e seguros, sem qualquer risco”.

Os atacantes Lautaro Martínez e Julián Álvarez também não escaparam das críticas; o primeiro foi descrito como “encolhido nessa camisa e sofrendo algum tipo de trauma”, enquanto sobre o segundo ele disse que “precisa de um exame médico completo, com seu corpo exausto e sua mente cheia de dúvidas”.

O colunista exigiu que o técnico Lionel Scaloni fizesse mudanças radicais, sugerindo a escalação de Paredes como volante defensivo no lugar de Mac Allister, afirmando: “Não dá para jogar sem um volante de verdade com personalidade forte”.

Serba alertou que o desempenho atual “não é suficiente; se isso é o suficiente contra uma seleção que está disputando a Copa do Mundo pela primeira vez, o que o destino nos reserva quando enfrentarmos adversários mais sérios?”, em referência ao esperado confronto contra o Egito nas oitavas de final.

Ele concluiu seu artigo com um tom de advertência misturado a esperança: “Não nos deixemos enganar pelo resultado perfeito nessas quatro partidas; o próximo teste está chegando, e o caminho ainda é longo. Vamos lá, Argentina, em frente!”.