Escócia vai apresentar ex-zagueiro da Eredivisie como novo técnico da seleção nacional

Sébastien Pocognoli está prestes a se tornar o novo técnico da seleção da Escócia. Segundo o The Herald, é questão de tempo até que o ex-zagueiro do AZ seja apresentado.

A Federação Escocesa de Futebol (SFA) já procura há algum tempo um sucessor para Steve Clark, que no fim de junho, durante a Copa do Mundo, anunciou que deixaria o cargo de técnico da seleção. The Tartan Army começou a Copa do Mundo com uma magra vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, depois da qual Marrocos (0 a 1) e Brasil (0 a 3) se mostraram fortes demais.

A Escócia dependia dos resultados de outras partidas para avançar e acabou tendo de voltar para casa pelo saldo de gols, depois que a Croácia venceu Gana por 2 a 1. A imprensa escocesa culpou Clarke pelo fraco desempenho e pelo resultado magro contra o Haiti, onde, na visão deles, estava a base da eliminação.

Assim, a bem-sucedida passagem de Clarke pela Escócia terminou após sete anos, e a federação teve de buscar um substituto, que está prestes a ser apresentado na pessoa de Pocognoli. O ex-lateral-esquerdo, que jogou pelo AZ entre 2007 e 2010, construiu rapidamente sua trajetória como treinador após a carreira de jogador.

O belga de 39 anos começou sua carreira de técnico no sub-21 do Union Saint-Gilloise, depois passou pelo sub-18 do KRC Genk e, em 2023, tornou-se técnico da seleção belga sub-18. Em 2024, voltou ao Union, desta vez como treinador principal. Em sua primeira temporada, Pocognoli levou o clube de Bruxelas ao seu primeiro título nacional em noventa anos. A Supercopa também foi conquistada.

Suas atuações também não passaram despercebidas fora das fronteiras do país. O Monaco buscava um sucessor para Adi Hütter e, em outubro do ano passado, chegou a Pocognoli, que decepcionou um pouco com um sétimo lugar na Ligue 1. Por isso, o Monaco disputa apenas a Conference League nesta temporada.

O Monaco tirou suas conclusões e demitiu Pocognoli em 1º de junho. Depois de cerca de 2,5 meses sem trabalho, ele agora está prestes a ser apresentado pela SFA. Pocognoli já havia estado perto de uma mudança para a Escócia no início deste verão europeu. O Hearts, porém, acabou optando pelo compatriota de Pocognoli, Wouter Vrancken.

“Após uma busca liderada pelo diretor-geral Ian Maxwell e por Craig Mulholland (diretor de futebol de elite, redação), Pocognoli agora está em the driving seat”, garante o The Herald. A Escócia volta a entrar em campo no fim de setembro/início de outubro. Então, estão programados os jogos da Liga das Nações contra, em sequência, Eslovênia, Suíça, Macedônia do Norte e novamente Eslovênia.