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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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"Esclarecimento sem pedido de desculpas": Lisandro Martínez agrava sua crise com a diretoria do Manchester United

Atlético de Madrid x Manchester United
Atlético de Madrid
Manchester United
Liga dos Campeões
L. Martinez
Espanha
England
Argentina

Admitiu a responsabilidade dos jogadores pelos maus resultados

 O argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, justificou suas declarações explosivas contra a diretoria do clube após a derrota para o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões.

A polêmica no Manchester United ganha força. Depois da derrota do Manchester United para o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Liga dos Campeões, Lisandro Martínez provocou grande repercussão ao criticar publicamente a diretoria do clube, especialmente o diretor esportivo Jason Wilcox.

A declaração não foi bem recebida internamente, o que levou o jogador argentino a se manifestar novamente em um comunicado extenso publicado em sua conta no Instagram, no qual Martínez, de 28 anos, buscou esclarecer suas palavras, sem apresentar desculpas.

 Lisandro afirmou: "Depois da partida, falei em um momento de raiva e frustração por não termos alcançado o resultado que todos desejávamos. Minhas palavras refletem o que sinto e o quanto quero ver este clube disputando os maiores títulos".

 E explicou: "Quando digo que quero mais, estou falando da ambição que todos nós devemos ter dentro deste clube. São exigências que devemos impor a nós mesmos, começando por mim".

 O internacional argentino também reconheceu a responsabilidade dos jogadores pelos maus resultados, ao mesmo tempo que reafirmou sua confiança nos companheiros de equipe e no técnico Michael Carrick.

Mas essa tentativa de acalmar as tensões pode não ser suficiente. Segundo a Sky Sports, as declarações de Martínez causaram irritação e descontentamento na diretoria do clube e entre os jogadores do Manchester United. Um dos atletas chegou a confrontar o argentino diretamente no avião de volta para casa, já que alguns companheiros não gostaram da crítica à qualidade do time.

O clube ainda não decidiu se vai adotar alguma medida disciplinar, mas o futuro do zagueiro em Old Trafford parece agora incerto.

 Seu contrato se encerra no próximo verão e, apesar de o Manchester United ter a opção de estendê-lo por mais uma temporada, nenhuma decisão foi tomada até o momento.

Isso coincide com o planejamento do Manchester United para contratar novos defensores para as posições de zagueiro central e lateral-esquerdo nas próximas janelas de transferências. De acordo com a imprensa britânica, Martínez já queria deixar o clube no último verão para se juntar ao Atlético de Madrid e reencontrar seu compatriota Cristian Romero, mas a diretoria do clube inglês não recebeu nenhuma proposta satisfatória.

 E essa situação pode agora influenciar fortemente as discussões sobre seu futuro no Manchester United.

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