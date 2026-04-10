Esclarecimento oficial... Será que Ronaldo perdeu seis gols em sua trajetória histórica neste milênio?

Um comunicado oficial revelou a verdade sobre a perda de seis gols pelo português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, em sua jornada para atingir a marca de 1.000 gols na carreira.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que a plataforma de estatísticas “SofaScore” havia excluído seis gols do total de gols de Ronaldo ao longo de sua carreira, gols esses que ele marcou no Campeonato Árabe de Clubes em 2023.

No entanto, a plataforma divulgou um comunicado em sua conta oficial no site “X”, no qual confirmou que os seis gols sempre estiveram em seu banco de dados e que permanecerão lá até que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decida o contrário.

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O comunicado dizia: “A Copa Rei Salman dos Campeões de Clubes de 2023 (Campeonato Árabe) sempre esteve presente em nosso banco de dados”.

E acrescentou: “Os seis gols de Cristiano Ronaldo naquela competição serão refletidos na aba ‘Carreira’ atualizada”.

E continuou: “967 gols, esse é o número, e esse é o registro atual de Ronaldo na plataforma SofaScore. Estamos atentos às opiniões e observações da nossa comunidade”.

E concluiu: “O SofaScore continua comprometido em acompanhar com precisão cada passo na jornada histórica de Ronaldo para atingir a marca de 1.000 gols”.

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Ronaldo marcou 6 gols no Campeonato Árabe de Clubes de 2023, levando o Al-Nassr ao título, após a vitória sobre o Al-Hilal na final, o único título do astro português com o “Al-Alamy” até o momento.

Vale lembrar que Ronaldo está a apenas 33 gols de atingir a marca de 1.000 gols em sua carreira no futebol, tornando-se o primeiro jogador a alcançar essa marca na história, já que marcou 967 gols até agora, incluindo os seis gols que marcou com o Al-Nassr no Campeonato Árabe.