O jornalista Fabrizio Romano revelou a intenção do Manchester United e do grupo INEOS em relação ao futuro do treinador Michael Carrick, após o mau início da equipe, que venceu apenas uma partida em cinco no Campeonato Inglês e foi eliminada da Copa da Liga depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols diante do Brighton.

A equipe também não conseguiu manter o gol invicto diante dos times ingleses e foi alvo de críticas pela baixa intensidade na marcação sobre os atacantes adversários, além de não ter apresentado, na maioria de seus jogos, o nível exibido sob o comando de Carrick na segunda metade da temporada passada, com exceção de sua primeira aparição na Liga dos Campeões da Europa diante do Sabah, do Azerbaijão.

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O site TEAMtalk reproduziu as declarações de Romano pelo YouTube, no qual ele afirmou que "o clube não entrou em contato com nenhum outro treinador, e não está mantendo conversas com treinadores ou empresários", enfatizando que "a situação está tranquila no momento, com a esperança de que isso perdure por meses".

Ele acrescentou que os resultados recentes não agradam ao clube nem a Carrick, mas o Manchester United confia em seu treinador, especialmente com a chegada de Carlos Baleba e a reconstrução do meio-campo durante o verão, o que exige tempo para alcançar o entrosamento.

Romano revelou que Carrick não sofre com o pesadelo que costumava encerrar a trajetória dos treinadores anteriores com a equipe: o apoio dos jogadores.

Ele explicou: "Os jogadores do United apoiam Carrick e suas ideias, e a grande maioria deles está ao seu lado", ao contrário do que aconteceu anteriormente com outros treinadores, que não receberam apoio semelhante, como Erik ten Hag e Ruben Amorim.

E completou: "Mas os resultados continuam sendo essenciais para garantir a permanência do treinador e o sucesso do projeto a longo prazo".

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