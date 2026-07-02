Escândalo no Ajax: funcionários dão o alarme sobre Jordi Cruijff

No Ajax, cresce a inquietação em relação à forma de trabalhar do diretor técnico Jordi Cruijff. É o que relata o jornal Het Parool com base em entrevistas com dez funcionários (atuais e ex-funcionários) e pessoas envolvidas. Segundo o jornal, vários funcionários se sentem marginalizados e há falta de clareza sobre o rumo do clube.

Segundo o Het Parool, Cruijff trabalha quase exclusivamente com seus confidentes. Assim, ele teria se mudado, junto com o olheiro-chefe Joel Lara, para um escritório próprio no complexo esportivo De Nieuwe Toekomst, enquanto o departamento de olheiros existente quase não é mais consultado em decisões importantes.

Também em outros departamentos, o diretor técnico teria pouca interação. Questões importantes, como a melhoria do ambiente do esporte de alto nível e o desenvolvimento físico dos elencos, são tratadas, segundo o jornal, principalmente por novas pessoas que o próprio Cruijff trouxe consigo.

Isso gera incerteza no ambiente de trabalho. Os funcionários não sabem ao certo quais são as expectativas do diretor técnico e sentem falta de uma visão clara. Um funcionário resume com precisão o sentimento dentro do clube: “Cruijff acha que as coisas precisam mudar, mas nunca ouvi como.”

A agitação começou logo após sua nomeação. Uma das primeiras decisões de Cruijff foi a demissão do técnico do Jong Ajax, Willem Weijs. Segundo o *Het Parool*, Weijs pensou inicialmente que havia sido convidado para uma entrevista de apresentação, mas foi informado imediatamente que precisava se despedir.

Cruijff, então, transferiu seu confidente Óscar García para o Jong Ajax, juntamente com vários membros espanhóis da comissão técnica. Até o momento, um total de dez espanhóis foram incorporados à comissão técnica e de apoio do Ajax 1 e do Jong Ajax, enquanto, ao mesmo tempo, várias figuras-chave holandesas deixaram o clube.

De acordo com o jornal, há um sentimento dentro da organização de que Cruijff confia principalmente em sua própria rede de contatos. Ao mesmo tempo, os funcionários consideram seu estilo de liderança hierárquico e fechado. Até mesmo funcionários em cargos superiores teriam tido pouco contato pessoal com o diretor técnico.

De acordo com o Het Parool, Cruijff está convencido de que uma mudança de rumo rigorosa é necessária para que o Ajax volte rapidamente a ter sucesso esportivo. Seu foco total está no curto prazo, tendo o título nacional como objetivo principal. A questão que paira no clube é se essa abordagem é suficiente para impulsionar o Ajax de forma estrutural.