Escândalo na seleção francesa: astro mundial discute abertamente com Didier Deschamps e é substituído imediatamente

A despedida de Didier Deschamps da seleção francesa não saiu exatamente como ele esperava. Além de perder a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo por 4 a 6 para a Inglaterra, ele também voltou a ter uma discussão pública com Rayan Cherki.

Em imagens que circulam na internet, é possível ver Deschamps discutindo com o meio-campista durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo. Naquele momento, a França perdia por 0 a 2 e jogava de forma extremamente desastrosa.

Segundo a mídia francesa, Cherki teria manifestado seu descontentamento com o técnico. Quando Deschamps lhe deu orientações e instruções adicionais, Cherki reagiu com um gesto de desdém. Ele se recusou a ouvir seu treinador.

Enquanto isso, Deschamps estava furioso no intervalo, quando a França perdia por 0 a 4, e não hesitou nem por um momento em substituir Cherki. Aliás, outros três jogadores franceses com desempenho decepcionante ficaram no vestiário.

Visivelmente frustrado, Cherki sentou-se no banco, de onde teve que assistir resignado ao restante da partida. Durante a segunda pausa para hidratação, foi possível ver o meio-campista encolhido aos pés do banco, enquanto a França ainda buscava desesperadamente uma reviravolta improvável.

Aliás, esse não é o primeiro incidente entre Deschamps e Cherki. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, já haviam circulado imagens nas quais o craque ignorava completamente o técnico da seleção ao final da partida. A falta de tempo de jogo na seleção francesa está na origem da frustração de Cherki.

Deschamps, aliás, recusou-se a criticar diretamente seu jogador diante da imprensa internacional. “A culpa foi minha. Eu deveria ter feito certas escolhas desde o início da partida; talvez as coisas tivessem corrido melhor. Todos são avaliados por seu desempenho, mas os jogadores são avaliados por seu caráter, por suas diferentes personalidades… Eu nunca apontaria o dedo dessa forma”, declarou o técnico que está deixando o cargo.