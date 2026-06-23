Escândalo na Espanha: a esposa de Cucurella foi ameaçada e assediada após a transferência para o Real Madrid

A transferência de Marc Cucurella do Chelsea para o Real Madrid foi controversa e surpreendente, com sua esposa, Claudia Rodríguez, tendo sido alvo de assédio e até mesmo de ameaças de morte. O lateral concretizou a transferência para a Espanha antes mesmo do início da Copa do Mundo, como desejava, mas, no âmbito pessoal, a notícia foi motivo de grande preocupação: sua esposa, que comemorou a transferência por ser torcedora do Real Madrid desde criança, tornou-se alvo do ódio dos torcedores. Segundo o jornal *Sport*, ela recebeu inúmeras ameaças de morte e foi assediada.





EX-BARCELONA – A decisão provocou grande indignação na Catalunha, já que o lateral jogou nas categorias de base do Barça e, posteriormente, estreou como profissional pelo clube: os torcedores do Barcelona consideram a transferência uma traição. Claudia é estilista, modelo e influenciadora, e tem quase 200 mil seguidores em sua conta no Instagram: o casal está junto desde 2018 e tem três filhos.