Escândalo de apostas atinge os grandes clubes... Campanha de prisões atinge dirigentes do Galatasaray e do Beşiktaş

As autoridades turcas abriram um novo capítulo no maior escândalo que abala o futebol turco, após terem detido, na sexta-feira, 17 dirigentes de clubes da liga, no âmbito de investigações abrangentes sobre apostas ilegais e manipulação de resultados de partidas.

As prisões ocorreram durante batidas simultâneas realizadas pelas forças de segurança em Istambul e em outras nove províncias, após uma análise minuciosa dos dados das plataformas de apostas legais no período de 2020 a 2026.

As investigações revelaram, segundo a agência oficial Anadolu e a mídia turca, o envolvimento dos suspeitos na realização de apostas enquanto ocupavam cargos oficiais em seus clubes.

A lista incluiu quatro dirigentes dos dois grandes clubes do futebol turco, Galatasaray e Beşiktaş, enquanto foram emitidos mandados de prisão contra outros dois suspeitos, cuja localização ainda está sendo investigada.

Em um comentário firme sobre o caso, o ministro da Justiça turco, Yilmaz Tunç, afirmou em comunicado divulgado pela plataforma “X” que o Estado prossegue sem trégua em sua luta.

Ele afirmou: “Continuamos com firmeza nossa luta contra as apostas ilegais, a violência no esporte, a manipulação de resultados de partidas e os rendimentos provenientes de crimes... Lidaremos com determinação com qualquer estrutura, relação ou conduta que levante suspeitas, subva o espírito do esporte e coloque em dúvida a integridade do futebol”.

As raízes do escândalo remontam a outubro passado, quando a Federação Turca de Futebol causou grande surpresa ao revelar o envolvimento de um grande número de árbitros em apostas em partidas. Rapidamente, o escopo da investigação se ampliou para incluir jogadores e dirigentes de clubes da Primeira Divisão, com centenas de pessoas encaminhadas à Comissão de Disciplina, enquanto dezenas enfrentam acusações criminais perante a Justiça.

Essa crise surge em um momento delicado, representando um duro golpe para o renascimento do futebol turco, que vivia um grande momento de recuperação com a classificação da seleção para a Copa do Mundo após 24 anos de ausência, antes de ser eliminada na fase de grupos.