Numa reviravolta chocante que abalou o meio esportivo turco, as autoridades da Turquia prenderam Sabahattin Şirin, cujo nome verdadeiro é Muzaffer Şirin, o líder histórico da torcida organizada "UltrAslan", a maior torcida do clube Galatasaray, no âmbito de uma ampla investigação conduzida pela Promotoria Pública de Istambul.

Şirin enfrenta um pacote de acusações graves que incluem "fraude organizada na venda de ingressos de partidas no mercado negro", "posse e consumo de substâncias entorpecentes" e "divulgação de informações enganosas", além de provocar tumultos dentro dos estádios esportivos.

Batida de 8 horas revela um tesouro

A imprensa turca revelou, nesta segunda-feira, detalhes da batida realizada pela polícia na casa de Şirin, que durou oito horas e meia, quando foi encontrada uma enorme fortuna dentro da residência.

Segundo informou a emissora britânica "BBC", as forças de segurança apreenderam mais de 1,3 milhão de dólares americanos em dinheiro e 840 mil euros (o equivalente a 970 mil dólares), além de quantidades de ouro e joias e valores em diferentes moedas, uma pistola, munição e quatro coletes à prova de balas.

A detenção de Şirin, no último domingo, ocorreu apenas um dia depois de ele gerar polêmica com uma publicação provocativa na plataforma "X", na qual acusou o ministro da Justiça turco, Akın Gürlek, de fazer parte de um "grupo dentro do Estado que quer coroar o Fenerbahçe campeão nesta temporada" às custas do Galatasaray, atual campeão da primeira divisão do Campeonato Turco.

Até o momento, não houve nenhum comentário oficial do ministro da Justiça nem do clube Fenerbahçe, rival tradicional do Galatasaray, sobre essas acusações.