Escândalo abala a Turquia: presidente da comissão de arbitragem é preso por acusações graves

A arbitragem turca sofreu um duro golpe depois que as investigações judiciais chegaram a um de seus principais dirigentes, já que as autoridades prenderam Ferhat Gündoğdu, presidente do Comitê Central de Árbitros da Turquia (MHK), ao lado de outros seis suspeitos, em um caso relacionado a acusações de assédio e falsificação de documentos oficiais.

As prisões ocorreram no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Istambul e incluíram operações simultâneas em Istambul, Ancara, Elazığ e Manisa, enquanto a investigação se concentra em suspeitas relacionadas aos mecanismos de seleção, classificação e nomeação de árbitros.

De acordo com os relatos da imprensa turca, a investigação examina alegações de exclusão de alguns árbitros sem decisões objetivas e justificadas, além da não nomeação de outros, bem como a preferência por determinados árbitros e a interferência nos processos de qualificação e nomeação.

As investigações também incluem suspeitas sobre a realização de alterações não autorizadas nas listas de árbitros e observadores elaboradas ao longo dos anos de 2022 e 2024, conforme relatou o jornal espanhol "Marca".









A lista de detidos incluiu, além de Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, chefe da delegação de Istambul na associação de árbitros e observadores; Ahmet Şahin, ex-vice-presidente do Comitê Central de Árbitros; Yunus Yıldırım, ex-membro do comitê; Sabahattin Şahin, membro atual; além de Alican Sağlar e Emre Küçük, dois dirigentes na estrutura da associação de árbitros de Istambul.

As investigações revelaram conversas pelo aplicativo "WhatsApp" encontradas no celular de Karadoruk, que tratavam das listas de árbitros e da forma de lidar com elas.

Em uma das conversas, e após a menção dos nomes de quatro árbitros, um dos participantes escreveu: "Vamos apagar esses quatro", antes de vir a resposta: "Vamos ter cuidado" e "Não os apague imediatamente".

Em outra conversa, Karadoruk fez referência a um dos árbitros, antes que as mensagens passassem a incluir frases como "Já que ele não vai se curvar, vamos cortar sua cabeça e acabar com isso".







