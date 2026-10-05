Todas as atenções estarão voltadas, na noite de terça-feira, para o estádio Al-Inma, na cidade de Jedá, para acompanhar o aguardado confronto entre as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos na final da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", em meio a uma grande expectativa quanto à escalação que será adotada tanto pelo grego Georgios Donis quanto pelo croata Zlatko Dalic, na busca pela conquista do título.

A seleção saudita avançou à final após superar o obstáculo do Catar nos pênaltis pelo placar de 3 a 2, depois do empate sem gols ao fim dos tempos normal e da prorrogação, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos garantiu sua vaga na final após vencer Omã por um gol a zero, marcando assim um novo encontro entre as duas seleções pelo título do Golfo.

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De acordo com as últimas previsões, Donis segue apostando em Mohamed Al-Owais na defesa da meta saudita, após ele ter desempenhado um papel de destaque na campanha da seleção no torneio, com a manutenção dos elementos titulares que participaram das partidas anteriores, especialmente no setor defensivo, que contribuiu para a manutenção do gol invicto.

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Espera-se que a seleção saudita comece a partida com a seguinte escalação:

Goleiro: Mohamed Al-Owais.

Defesa: Mohamed Mahzari, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zekri, Muteb Al-Harbi.

Meio-campo: Mohamed Kanno, Saleh Abu Al-Shamat, Nasser Al-Dawsari.

Ataque: Sultan Mandash, Hamam Al-Hamami, Firas Al-Buraikan.

Do outro lado, a seleção dos Emirados Árabes Unidos entra em campo sob o comando de seu experiente treinador Zlatko Dalic, que almeja conduzir os Emirados Árabes Unidos à conquista do título do Golfo, apostando em um grupo de seus principais nomes nos diferentes setores, com destaque para o goleiro Khalid Essa e o atacante Ousmane Camara.

Espera-se que a seleção dos Emirados Árabes Unidos entre em campo com a seguinte escalação:

Goleiro: Khalid Essa.

Defesa: Marcus Meloni, Alaaeldin Zuhair, Lucas Pimenta, Ruben Canedo.

Volantes: Mamadou Coulibaly, Essam Fayez.

Meio-campo ofensivo: Ali Saleh, Luan Pereira, Guilherme Bala.

Ataque: Ousmane Camara.

As duas seleções entram em campo com ambições distintas: a seleção saudita busca aproveitar o fato de a final ser disputada em seu território e diante de sua torcida para conquistar o título, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos espera voltar com a taça de Jedá, depois de ter conseguido superar Omã e chegar à final.

Espera-se que a partida presencie um forte duelo tático entre Donis e Dalic, especialmente porque a seleção saudita chegou à final após manter o gol invicto em suas quatro partidas no torneio, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos demonstrou sua capacidade de lidar com partidas eliminatórias, tornando a final o teste derradeiro para ambas as seleções no Golfo 27.