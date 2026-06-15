Escalações do Egito e da Bélgica: surpresa de Hossam Hassan... e decisão sobre a situação de Doku

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, anunciou a escalação dos Faraós para o confronto contra a Bélgica, nesta noite de segunda-feira, no Estádio Lumin, válido pela Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.
A escalação titular contou com um trio de ataque formado por Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mustafa “Zico”, que faz sua primeira partida como titular em um jogo oficial com a camisa da seleção egípcia, após o excelente desempenho que apresentou nos dois últimos amistosos, nos quais marcou gols em ambos.
Hossam Hassan também escalou Yasser Ibrahim na zaga ao lado de Hamdi Fathi, enquanto o meio-campo foi composto por Marwan Attia, Mohanad Lasheen e Imam Ashour.
A escalação da seleção egípcia ficou assim:
Goleiro: Mustafa Shubair.
Defesa: Mohamed Hani - Hamdi Fathi - Yasser Ibrahim - Ahmed Fathouh.
Meio-campo: Marwan Attia - Muhannad Lashin - Imam Ashour.
Ataque: Mohamed Salah - Omar Marmoush - Mostafa “Zico”.
No banco de reservas estão: Mohamed El-Shenawy, Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel-Majeed, Nabil Emad “Dunga”, Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Ahmed Sayed “Zizo”, Ibrahim Adel, Haytham Hassan e Hamza Abdelkarim.
Por outro lado, o espanhol Rudi Garcia, técnico da seleção da Bélgica, anunciou a escalação de sua equipe para a partida, que ficou assim:
Goleiro: Thibaut Courtois.
Defesa: Thomas Meunier - Nathan Ngoy - Brandon Michiel - Timothy Castagne.
Meio-campo: Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne.
Ataque: Leandro Trossard – Charles De Ketelaere – Jérémy Doku.
O Grupo G é composto pelas seleções do Egito, Bélgica, Irã e Nova Zelândia, o que torna a disputa pelas duas vagas para a fase seguinte aberta a todas as possibilidades.
A seleção egípcia entra na competição com grandes ambições em sua quarta participação na história da Copa do Mundo, após ter conseguido retornar ao torneio pela primeira vez desde sua última participação na edição da Rússia 2018.
A primeira participação dos Faraós na Copa do Mundo remonta à edição de Itália 1934, quando a seleção egípcia se tornou a primeira seleção árabe e africana a participar da fase final do torneio. A edição de 2026 será a quarta participação na história da seleção, após as edições de 1934, 1990 e 2018.
Em suas participações anteriores, a seleção egípcia disputou sete partidas na Copa do Mundo, sem conquistar nenhuma vitória, ficando com dois empates e cinco derrotas. Seus jogadores marcaram cinco gols, enquanto a equipe sofreu 12 gols, o que torna a edição de 2026 uma oportunidade importante para melhorar seu histórico na competição e conquistar a primeira vitória em uma Copa do Mundo de sua história.