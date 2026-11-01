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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Escalações do confronto em Anfield: astro do Arsenal retorna finalmente, e surpresa no Liverpool

Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
England

Quem vencerá a batalha de Anfield?

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Andoni Iraola, técnico do Liverpool, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Arsenal, no estádio de Anfield, na noite deste domingo, pela nona rodada da Premier League.

Alexander Isak comanda o ataque do Liverpool, com o apoio do trio Cody Gakpo, Florian Wirtz e Bradley Barcola.

Enquanto isso, o meio-campo teve uma surpresa com a presença de Trey Nyoni entre os titulares, deixando a dupla Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai no banco de reservas.

A escalação completa do Liverpool ficou da seguinte forma:

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01 de nov. de 2026

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Goleiro: Alisson.

Defesa: Araújo, Jaquez, Van Dijk, Kerkez.

Meio-campo: Nyoni, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Gakpo, Barcola, Isak.

Do outro lado, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, aposta no trio ofensivo Kai Havertz, Noni Madueke e Christos Tzolis, tendo logo atrás deles Martin Ødegaard.

Tzolis retornou após sua lesão durante a última data Fifa e irá comandar o setor esquerdo do ataque do Arsenal.

A escalação do Arsenal ficou assim:

Goleiro: Raya.

Defesa: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Meio-campo: Rice, Guimarães, Ødegaard.

Ataque: Madueke, Tzolis, Havertz.

Vale lembrar que o Arsenal tem 21 pontos e ocupa a segunda posição na tabela de classificação da Premier League, e, em caso de vitória dentro do estádio de Anfield, assumirá a liderança com 24 pontos.

Do outro lado, o Liverpool está na quinta colocação, com 15 pontos.

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