Escalações de Marrocos e França: surpresa de Wahbi... e Deschamps escala o salvador

Mohamed Wahbi e Didier Deschamps revelaram as escalações do Marrocos e da França para o tão aguardado confronto entre as duas seleções, nesta noite, na abertura das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 — uma partida que assume um caráter de revanche após o famoso confronto entre ambas nas semifinais da edição de 2022.

A escalação da seleção marroquina trouxe uma surpresa notável de Mohamed Wahbi, que preferiu escalar Shamseddine Talbi como titular para substituir o ausente Ismail Saibari, que está lesionado, embora as expectativas apontassem para a participação de Sufyan Rahimi desde o início, após ele ter feito uma excelente partida contra o Canadá nas oitavas de final e marcado um dos três gols da vitória, ao entrar no lugar de Sibari.

Por outro lado, Didier Deschamps decidiu dar a Diziri Doi a chance de ser titular no lugar de Bradley Barcola, como recompensa por seu papel decisivo na partida anterior, depois de ter provocado o pênalti que resultou no gol da vitória da França sobre o Uruguai, levando os “Galo” às quartas de final.

O trio formado por Ousmane Dembélé, Michael Olise e Kylian Mbappé continua liderando o ataque da seleção francesa, enquanto o Marrocos conta com a dupla Brahim Díaz e Bilal El Khannous na linha de frente.

A escalação da seleção marroquina foi a seguinte:

Goleiro: Yassine Bono.

Defesa: Achraf Hakimi – Issa Diop – Anas Salah El-Din – Nasser Mazraoui.

Meio-campo: Ayub Bouadi – Ezzedine Ounahi – Nael El-Ainaoui – Chamseddine Talbi.

Ataque: Brahim Díaz – Bilal El Khannous.

A escalação da seleção da França foi a seguinte:

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Jules Koundé – William Saliba – Dayot Upamecano – Lucas Digne.

Meio-campo: Adrien Rabiot – Mano Kone – Michael Oulissi – Ousmane Dembélé – Désiré Doué.

Ataque: Kylian Mbappé.

A seleção francesa havia chegado às quartas de final após uma vitória difícil sobre o Uruguai por 1 a 0, enquanto a seleção marroquina se classificou após vencer o Canadá por 3 a 0.

O confronto traz lembranças da semifinal da Copa do Mundo de 2022, quando a seleção francesa venceu a partida e se classificou para a final, enquanto os “Leões do Atlante” terminaram o torneio em quarto lugar, o melhor resultado já alcançado por uma seleção árabe e africana na história da Copa do Mundo.