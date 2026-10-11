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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
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Escalação provável de Zamalek e Al Ahly no clássico: últimas dúvidas e possível desfalque

Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
S. Benjdida
M. Bakrar
Egito
Marrocos
Argélia
Tunísia
Jordânia
Iraque

Cúpula dos cálculos complexos

As atenções se voltam para o Estádio Internacional do Cairo, onde Al Ahly e Zamalek se enfrentam em um clássico muito aguardado pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, em um duelo que os rivais chegam com 13 pontos cada, atrás do líder Pyramids, em meio à expectativa pela escalação que cada equipe utilizará na partida, enquanto algumas decisões permanecem em aberto antes das escolhas finais.

O jornalista Ahmed Shobier revelou os contornos da escalação provável do Al Ahly, apontando que a disputa segue aberta em algumas posições, especialmente na zaga e na lateral esquerda, além da definição do jogador que atuará ao lado de Marwan Attia no meio-campo.

Entre os nomes mais próximos de atuar estão Mostafa Shobier, Mohamed Hany, Yasser Marei e Marwan Attia, enquanto Shobier apresentou a disputa entre Achraf Dari e Hadi Riad na zaga, com Karim Fouad entre as opções para a posição de lateral esquerdo.

Por outro lado, Shobier esclareceu que os contornos da escalação do Zamalek parecem mais claros, com a disputa seguindo entre Ahmed Fotouh e Ahmed Rabie no meio-campo, além da indefinição sobre a participação do atacante Oday Dabbagh.

Ele destacou que Dabbagh sofre de um resfriado, e que suas chances de atuar continuam equilibradas, com 50% para cada possibilidade, o que abre a porta para o uso de Ahmed Sherif ou Eyssou caso ele fique de fora.

Escalação provável do Al Ahly contra o Zamalek

- Goleiro: Mostafa Shobier.

- Defesa: Mohamed Hany, Hadi Riad, Yasser Marei, Tawfik Mohamed.

- Meio-campo: Emam Ashour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Ataque: Ahmed Sayed Zizo, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.


Escalação provável do Zamalek contra o Al Ahly

- Goleiro: Mahdy Soliman.

- Defesa: Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentaieb.

- Meio-campo: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Ataque: Shikabala Banza, Oday Dabbagh, Hossam Ashraf.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
V
V
V
V
V
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
V
V
V
V
E
3
Al AhlyAl AhlyAHL
541093+613
V
E
V
V
V
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
V
V
V
V
D
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
V
V
D
V
E
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
V
V
V
D
E
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
V
E
V
D
D
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
V
V
D
D
E
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
D
E
D
V
V
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
V
D
V
D
E
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
D
E
E
E
V
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
D
D
D
V
V
13
National BankNational BankNAB
520347-36
D
V
V
D
D
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
D
D
E
V
E
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
D
V
E
D
D
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
V
D
D
E
D
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
D
D
D
D
V
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
D
D
D
E
E
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
D
D
D
E
E
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
D
D
E
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento

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