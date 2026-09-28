Escalação provável da Arábia Saudita contra o Iraque na Copa do Golfo 27

O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, definiu os contornos da escalação com a qual disputará o confronto contra o Iraque, marcado para amanhã, terça-feira, pela terceira e última rodada da fase de grupos do torneio "Golfo 27", atualmente disputado na cidade de Jidá.

A seleção saudita garantiu sua classificação às semifinais antes mesmo de disputar a última rodada, mas o confronto contra o Iraque continua importante para a Arábia Saudita na disputa pela liderança do grupo, diante do desejo da comissão técnica de encerrar a fase de grupos com um resultado positivo e dar aos jogadores um impulso extra antes de avançar às fases eliminatórias.

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Espera-se que Donis conte com um grupo de peças capazes de executar suas ideias táticas, mantendo o equilíbrio entre os setores e lidando com cautela com a seleção iraquiana, especialmente diante das ausências impostas pelas lesões ao elenco saudita durante o torneio.

A escalação provável da seleção saudita diante do Iraque ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohammed Al-Owais.

Defesa: Mohammed Abu Al-Shamat, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zakri, Muteb Al-Harbi.

Meio-campo: Mohammed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Abu Al-Shamat.

Ataque: Abdullah Al-Salem, Hammam Al-Hammami, Sultan Mandash.

O confronto entre Arábia Saudita e Iraque carrega uma importância especial para a seleção saudita, apesar de ter garantido a classificação às semifinais, pois representa uma oportunidade de assegurar a liderança do grupo, além de avaliar a condição das peças nas quais Donis se apoia antes de disputar o próximo confronto na fase eliminatória.