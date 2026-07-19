Escalação para a final da Copa do Mundo: De la Fuente coloca em campo sua arma secreta contra Messi

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação do “Matador” para a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, no estádio MetLife.

A Espanha busca conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, enquanto a seleção argentina busca manter o título mundial, conquistado na última edição no Catar.

De la Fuente manteve Pedri no banco de reservas pela terceira vez consecutiva, optando por escalar Fabián Ruiz, considerado sua “arma secreta” na escalação titular.

A aposta de Luis de la Fuente em Ruiz deu certo nas partidas contra a Bélgica e a França, e ele espera repetir o feito na final da Copa do Mundo.

A escalação da seleção espanhola foi a seguinte:

Goleiro: Unai Simón

Defesa: Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro

Meio-campo: Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo

Ataque: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Já Lionel Scaloni, técnico da Argentina, escalou o ataque principal dos “dançarinos do tango”, com Lautaro Martínez no banco de reservas.

A escalação da seleção argentina foi a seguinte:

Goleiro: Emiliano Martínez

Defesa: Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Meio-campo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González

Ataque: Lionel Messi, Julián Álvarez