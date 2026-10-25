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Rian Rosendaal
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Escalação do Feyenoord: Van Bronckhorst faz uma mudança na equipe

PSV x Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst divulgou a escalação do Feyenoord para o confronto contra o PSV. A partida começa às 14h30, em Eindhoven.

Tjark Ernst será o goleiro do Feyenoord. Givairo Read (à direita) e Mika Mármol (à esquerda) começam nas laterais. Com isso, Javi López perde a vaga. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam a dupla de zaga. 

Sem surpresas no meio-campo. Van Bronckhorst escolheu Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël. Jakub Moder está novamente à disposição, mas começa no banco contra o PSV. 

No ataque, também estão os nomes habituais. Anis Hadj Moussa (à direita) e Luciano Valente (à esquerda) terão a missão de abastecer Nacho Ferri. 

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente. 

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Confira aqui a escalação do PSV. 

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