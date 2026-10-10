Escalação do Feyenoord: Van Bronckhorst define substituto do lesionado Watanabe

Giovanni van Bronckhorst divulgou a escalação do Feyenoord para enfrentar o AZ. Mika Mármol recua para o centro para substituir o lesionado Tsuyoshi Watanabe, o que faz com que Javi López atue como lateral-esquerdo. O grande duelo em De Kuip começa às 18h45.
Tjark Ernst estará no gol contra o líder de Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Marmól e López formam, da direita para a esquerda, a defesa do Feyenoord. Watanabe ainda não está em condições físicas ideais, depois de sofrer uma lesão com a seleção japonesa.
Oussama Targhalline e Charles Vanhoutte terão de garantir o controle no meio-campo do Feyenoord. Gjivai Zechiël, que estreou pela seleção holandesa, é a peça mais ofensiva dessa linha.
Anis Hadj Moussa está novamente totalmente recuperado e começa em sua já conhecida posição de ponta direita, com Luciano Valente encarregado de levar perigo pela esquerda. Nacho Ferri é a referência central no ataque.
Se o Feyenoord vencer, ficará um ponto acima do AZ e assumirá a liderança com a equipe de Roterdã. Há confiança, já que antes da pausa para a data Fifa venceu o PEC Zwolle por 7 a 0 e o FC Utrecht por 5 a 0.
No AZ, Kees Smit é a grande ausência. Ele se lesionou durante a pausa para a data Fifa com a seleção sub-21 da Holanda. Por isso, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners e Calvin Stengs formam o meio-campo, enquanto Ayoub Oufkir atua pela direita no ataque.
Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Marmól, López; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente
Escalação do AZ: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez; Clasie, Stengs, Koopmeiners; Oufkir, Meerdink, Daal