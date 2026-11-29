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A escalação do Feyenoord para o clássico contra o Ajax está definida. Giovanni van Bronckhorst mantém a dupla de zaga Thijs Kraaijeveld e Mika Mármol, enquanto Nacho Ferri ganha a vaga de Shaqueel van Persie no comando do ataque. A partida começa às 14h30, no De Kuip, com transmissão ao vivo pela ESPN 1.

O Feyenoord espera finalmente encerrar uma sequência desastrosa contra o Ajax. O time de Roterdã perdeu os últimos quatro jogos e já está há sete partidas sem vencer.

No último fim de semana, o Feyenoord perdeu por 3 a 2 para o Excelsior, rival da mesma cidade. Na terça-feira, foi derrotado por 1 a 0 pelo Porto. Apesar do resultado negativo contra os portugueses, Van Bronckhorst viu motivos suficientes para manter quase toda a escalação titular.

Florian Kastenmeier volta a ser o goleiro do Feyenoord. O alemão causou ótima impressão em sua estreia contra o Porto e mantém Tjark Ernst no banco de reservas. Ernst havia perdido a vaga de titular por causa de atuações abaixo do esperado.

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Van Bronckhorst decidiu manter Kraaijeveld e Mármol no centro da defesa. A dupla causou boa impressão na terça-feira, contra o Porto, e Tsuyoshi Watanabe também terá de se contentar com um lugar no banco durante o clássico.

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Givairo Read e Javi López completam a defesa do Feyenoord. No meio-campo, Van Bronckhorst escolheu Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte e Oussama Targhaline.

Anis Hadj Moussa volta a começar entre os titulares do Feyenoord. O argelino retornou na terça-feira, contra o Porto, e jogou os 90 minutos. Luciano Valente começará o clássico pela ponta esquerda.

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No comando do ataque, Van Bronckhorst faz uma mudança em relação ao confronto europeu. Ferri ganha a vaga de Van Persie, que começou como centroavante contra o Porto.

Van Bronckhorst não poderá contar com Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste e Tijme Wessels na tarde de domingo. Os cinco estão fora por causa de lesões de longa duração.

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O Feyenoord tem muito em jogo no clássico. Atual quinto colocado da Eredivisie, o time igualará o Ajax em pontos se vencer. Em caso de derrota, a distância para a equipe de Amsterdã aumentará para seis pontos.

Escalação do Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.