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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Escalação do Al-Ittihad: volta de Al-Mousa, En-Nesyri no banco e Wijnaldum encara seu passado

Al-Ettifaq x Al-Ittihad
Al-Ettifaq
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
G. Wijnaldum
S. Al-Mousa
J. Wissing
Arábia Saudita
Marrocos
Países Baixos
Alemanha

O "Tigres" vence?

O alemão Jens Wiesing, treinador do Al-Ittihad, escalou seu jogador holandês Georginio Wijnaldum diante de seu ex-time, o Al-Ettifaq, na aguardada partida entre ambos pelo Campeonato Saudita.

O Al-Ittihad visita o Al-Ettifaq nesta terça-feira, no estádio deste último em Dammam, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

Wiesing anunciou a escalação titular, que contou com a presença de Wijnaldum no meio-campo, para enfrentar seu ex-time, o Al-Ettifaq, pelo qual jogou entre 2023 e 2026.

Esta será a primeira vez que o meio-campista holandês começa uma partida com o Al-Ittihad no Campeonato Saudita, e a segunda de forma geral, após o recente confronto contra o Shabab Al-Ahli na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Já a mudança mais destacada foi na linha defensiva, onde Wiesing decidiu reintegrar Saad Al-Mousa ao time titular pela primeira vez na atual temporada, ao lado do português Danilo Pereira, após a lesão que o afastou da equipe desde a temporada passada.

Além disso, o treinador alemão decidiu manter o atacante marroquino Youssef En-Nesyri no banco de reservas, apostando no atacante nigeriano George Ilenikhena como titular em seu lugar.

O Al-Ittihad entra em campo ocupando a quinta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 17 pontos, enquanto o Al-Ettifaq ocupa a sétima posição, com 15 pontos.

A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma:

Goleiro: Predrag Rajković

Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Fares Abdi

Meio-campo: Moteb Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Ataque: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Steven Bergwijn

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