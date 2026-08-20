O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, anunciou a escalação do "Líder" para o confronto contra o Al-Feiha, na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn dos Profissionais, escalação que contou com a presença de Sultan Mandash como titular na ponta direita para compensar a saída do brasileiro Malcom de Oliveira.

Inzaghi decidiu não fazer outras mudanças na escalação com que começou a última partida, deixando o confronto contra o Al-Feiha com uma formação bastante parecida, apostando em Mandash no setor direito no lugar de Malcom, no primeiro teste da equipe após a saída do ponta brasileiro.

A escalação do Al-Hilal contra o Al-Feiha ficou da seguinte forma:

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Metaeb Al-Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Mohammed Al-Mahzari.

Meio-campo: Mohammed Kanno, Rúben Neves, Sergej Savić.

Ataque: Crysencio Summerville, Karim Benzema, Sultan Mandash.

Inzaghi espera que Mandash consiga suprir a ausência ofensiva de Malcom, especialmente porque o novo ponta terá a oportunidade desde o início de provar sua capacidade de ocupar a posição na próxima etapa.

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O Al-Hilal mantém uma série de soluções no banco de reservas, enquanto o "Líder" busca conquistar sua segunda vitória consecutiva na Liga Roshn, depois de ter iniciado sua trajetória na competição com a vitória sobre o Al-Faisaly.

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As atenções se voltam especialmente para o trio ofensivo Summerville, Benzema e Mandash, diante do desejo do Al-Hilal de manter sua força ofensiva e continuar somando pontos, à espera do que a equipe irá apresentar após a única mudança imposta pela saída de Malcom.