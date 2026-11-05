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Rian Rosendaal
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Escalação do Ajax: Youri Baas é deslocado para o meio-campo contra o FC Midtjylland

Midtjylland x Ajax
Midtjylland
Ajax
Conference League

O Ajax terá vários desfalques para enfrentar o FC Midtjylland fora de casa, nesta quinta-feira, pela Conference League. Por isso, o técnico Míchel Sánchez terá de encontrar uma forma de montar uma equipe forte para a partida na Dinamarca, que começa às 18h45. 

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov e Anton Gaaei estão fora do Ajax, como ficou claro na quarta-feira. Simon Adingra, Kasper Dolberg e Yves Bissouma também não estão disponíveis. 

Marc ter Stegen será o goleiro na MCH Arena. Lucas Rosa, pela direita, e Owen Wijndal, pela esquerda, ocuparão as laterais. Thilo Kehrer e Dies Janse formarão a dupla de zaga do time de Amsterdã contra o Midtjylland.

Com tantos desfalques, Míchel terá de encontrar uma solução para o meio-campo. Desta vez, o capitão Davy Klaassen e Jorthy Mokio terão a companhia de Youri Baas, que será deslocado da defesa. 

Berghuis já entrou em campo algumas vezes, mas verá Abdellah Ouazane começar na ponta direita. Tolu Arokodare será a principal referência no ataque dos visitantes de Amsterdã, com Oscar Gloukh atuando pela esquerda. 

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O Ajax teve um bom ensaio para quinta-feira ao vencer o AZ por 1 a 0. O Midtjylland venceu o FC Nordsjælland por 2 a 3 em uma partida movimentada e lidera a Superligaen, dois pontos à frente do FC Copenhague.

Escalação do FC Midtjylland: Bakker; Kristensen, Diao, Bech, Bak; Wätjen, Castillo, Billing, Johannesen; Etim, Guesung Cho. 

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal; Klaassen, Baas, Mokio; Ouazane, Tolu, Gloukh.

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