Escalação do Ajax: Tolu volta ao time titular; também há mudanças na defesa

O Ajax começa às 16h45 a partida fora de casa contra o Sparta Rotterdam. O técnico Míchel Sánchez divulgou a escalação da equipe de Amsterdã.
Marc ter Stegen será o goleiro em Roterdã. À sua frente, há novamente alguns nomes diferentes: Thilo Kehrer e Dies Janse formam a dupla de zaga. Lucas Rosa e Youri Baas são os laterais.
O meio-campo do Ajax tem uma mudança. Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio e Julian Brandt começam como titulares contra o Sparta. Davy Klaassen, que foi titular contra a Atalanta, fica no banco.
Com Brandt voltando para o meio-campo, Viktor Tsygankov assume a ponta direita. Tolu Arokodare substitui Marcos Leonardo no comando do ataque, e Abdellah Ouazane, que marcou um belo gol contra a Atalanta, começa pela esquerda.
Escalação do Sparta Rotterdam: ainda não divulgada.
Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Baas; Amrabat, Mokio, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.