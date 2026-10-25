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Rian Rosendaal
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Escalação do Ajax: Tolu volta ao time titular; também há mudanças na defesa

Sparta Rotterdam x Ajax
Sparta Rotterdam
Ajax
Eredivisie

O Ajax começa às 16h45 a partida fora de casa contra o Sparta Rotterdam. O técnico Míchel Sánchez divulgou a escalação da equipe de Amsterdã.

Marc ter Stegen será o goleiro em Roterdã. À sua frente, há novamente alguns nomes diferentes: Thilo Kehrer e Dies Janse formam a dupla de zaga. Lucas Rosa e Youri Baas são os laterais.  

O meio-campo do Ajax tem uma mudança. Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio e Julian Brandt começam como titulares contra o Sparta. Davy Klaassen, que foi titular contra a Atalanta, fica no banco. 

Com Brandt voltando para o meio-campo, Viktor Tsygankov assume a ponta direita. Tolu Arokodare substitui Marcos Leonardo no comando do ataque, e Abdellah Ouazane, que marcou um belo gol contra a Atalanta, começa pela esquerda.

Escalação do Sparta Rotterdam: ainda não divulgada.

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SPA

SPA

Eredivisie

25 de out. de 2026

AJX

AJX

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Baas; Amrabat, Mokio, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.

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