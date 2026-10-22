Escalação do Ajax: Míchel muda o time titular em uma posição contra a Atalanta

O Ajax enfrenta a Atalanta nesta quinta-feira pela Conference League. Míchel Sánchez já divulgou a escalação do time da casa para o duelo europeu, que começa às 21h.
Marc ter Stegen será o goleiro nesta quinta-feira, com Lucas Rosa na lateral direita. Owen Wijndal volta a ocupar a lateral esquerda, enquanto Youri Baas e Aaron Bouwman formam a dupla de zaga do Ajax.
Assim como contra o FC Groningen, o meio-campo do Ajax será formado por Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio e Davy Klaassen. Na prática, porém, este último atuou naquela partida como um ponta-direita mais recuado.
O ataque do Ajax será formado por Julian Brandt, Marcos Leonardo e Oscar Gloukh. Isso significa que Viktor Tsygankov, Abdellah Ouazane e Tolu Arokodare, entre outros, terão de se contentar com um lugar no banco de reservas.
Assim, Míchel faz apenas uma mudança no time titular em relação à vitória por 5 a 2 sobre o Groningen pelo campeonato: Baas entra no lugar de Dies Janse.
O Ajax perdeu sua primeira partida na Conference League na semana passada, por 2 a 1, fora de casa, contra o Hajduk Split. Já a Atalanta venceu o Pafos FC por 3 a 1.
Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh.
Escalação da Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.