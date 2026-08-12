Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Escalação da Supercopa da Europa: Dembélé no banco de reservas do Paris e o novo reforço comanda o ataque

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
França
England
Áustria

Enrique e Emery revelam suas cartas

Os espanhóis Luis Enrique e Unai Emery, técnicos de Paris Saint-Germain e Aston Villa, anunciaram a escalação de suas equipes para a aguardada partida desta quarta-feira, na final da Supercopa da Europa 2026-2027.

O Paris Saint-Germain entra em campo com a ambição de acrescentar mais um título à sua galeria, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões na temporada passada e mantido o título da Supercopa da Europa, enquanto o Aston Villa busca dar continuidade à sua temporada histórica e conquistar a taça pela segunda vez em sua história, após a vitória na edição de 1982.

Luis Enrique escala Akliouche pela primeira vez

Enrique optou por adotar o esquema 4-3-3, no qual Matvei Safonov defende o gol da equipe, à frente de uma linha defensiva formada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes.

No meio-campo, Vitinha começa ao lado de Warren Zaïre-Emery e João Neves, enquanto o setor ofensivo terá a primeira aparição de Akliouche, que chegou neste verão e atua pelo lado direito, com Khvicha Kvaratskhelia na esquerda e Doué no centro do ataque.

Por outro lado, Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro no ano passado, fica no banco de reservas.

Amistosos de clubes
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Supercopa da França
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG

Enrique havia reclamado ontem, terça-feira, na coletiva de imprensa, da falta de prontidão da maioria de seus jogadores, devido ao retorno tardio das férias de verão após a participação na Copa do Mundo de 2026.

Emery aposta no 4-4-2

Do outro lado, Unai Emery escolheu uma formação tradicional baseada no 4-4-2, comandada pelo goleiro Bizot, com a ausência de Emiliano Martínez, e à sua frente a dupla de zaga Pau Torres e Lindelöf, com Matty Cash e Ian Maatsen nas laterais.

No meio-campo, Kamara joga ao lado de João Gomes, enquanto McGinn e Hemmings ocupam as pontas, e Buendía e Madjo lideram o setor ofensivo.

As escalações oficiais

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.

Leia também:

Lista rara: PSG mira feito histórico do Real Madrid

De Barcelona a Paris: Aston Villa desafia recorde resistente do Liverpool

PSG e Aston Villa: a Supercopa da Europa continuará sendo exclusividade do campeão da Liga dos Campeões?

Enrique e Emery em busca da glória: recorde de Mourinho e Zidane sob ameaça na Supercopa da Europa

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google