Os espanhóis Luis Enrique e Unai Emery, técnicos de Paris Saint-Germain e Aston Villa, anunciaram a escalação de suas equipes para a aguardada partida desta quarta-feira, na final da Supercopa da Europa 2026-2027.

O Paris Saint-Germain entra em campo com a ambição de acrescentar mais um título à sua galeria, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões na temporada passada e mantido o título da Supercopa da Europa, enquanto o Aston Villa busca dar continuidade à sua temporada histórica e conquistar a taça pela segunda vez em sua história, após a vitória na edição de 1982.

Luis Enrique escala Akliouche pela primeira vez

Enrique optou por adotar o esquema 4-3-3, no qual Matvei Safonov defende o gol da equipe, à frente de uma linha defensiva formada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes.

No meio-campo, Vitinha começa ao lado de Warren Zaïre-Emery e João Neves, enquanto o setor ofensivo terá a primeira aparição de Akliouche, que chegou neste verão e atua pelo lado direito, com Khvicha Kvaratskhelia na esquerda e Doué no centro do ataque.

Por outro lado, Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro no ano passado, fica no banco de reservas.

Enrique havia reclamado ontem, terça-feira, na coletiva de imprensa, da falta de prontidão da maioria de seus jogadores, devido ao retorno tardio das férias de verão após a participação na Copa do Mundo de 2026.

Emery aposta no 4-4-2

Do outro lado, Unai Emery escolheu uma formação tradicional baseada no 4-4-2, comandada pelo goleiro Bizot, com a ausência de Emiliano Martínez, e à sua frente a dupla de zaga Pau Torres e Lindelöf, com Matty Cash e Ian Maatsen nas laterais.

No meio-campo, Kamara joga ao lado de João Gomes, enquanto McGinn e Hemmings ocupam as pontas, e Buendía e Madjo lideram o setor ofensivo.

As escalações oficiais

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.

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