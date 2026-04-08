Erros infantis... Estrela do Real Madrid é alvo de críticas após a goleada sofrida contra o Bayern de Munique

Um dos craques do Real Madrid foi alvo de críticas severas após a derrota para o Bayern de Munique (2 a 1), na noite de ontem, terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.
Mas antes da partida de volta, o inglês Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Real Madrid, foi alvo de críticas de Roy Keane, lenda do Manchester United, após sua atuação contra o Bayern de Munique.
Luis Díaz passou por trás de Alexander-Arnold para marcar o primeiro gol do Bayern minutos antes do fim do primeiro tempo, o que foi duramente criticado por Roy Keane, mas o astro inglês deu a assistência para o único gol do Real Madrid, marcado por Kylian Mbappé.
Keane disse em declarações à emissora de TV CBS: “Ouçam, estou farto. É a mesma história em todos os jogos importantes. As pessoas falam constantemente sobre a qualidade dos passes, mas e quanto ao básico? A defesa”.
Ele acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Nesse nível, na Liga dos Campeões, você não pode ignorar isso assim.”
E continuou: “São erros infantis. Permitir que Luis Díaz passe por você como se você não existisse? Isso é uma bobagem! É como se ele nunca tivesse jogado na lateral direita na vida.”
O lenda do Manchester United concluiu: “Jogos importantes exigem zagueiros fortes, e ele está muito longe de ser isso”.
Vale lembrar que Arnold se juntou ao Real Madrid no início da temporada atual, após passar nove anos no Liverpool.