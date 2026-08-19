A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) informou isso nesta quarta-feira. Segundo a entidade, o australiano de 31 anos testou positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em junho, durante o torneio ATP em Mallorca. Um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA) confirmou o resultado em 17 de julho, de acordo com a ITIA.

Ele assume a "total responsabilidade", escreveu Kyrgios no Instagram: "Cometi um erro enorme. Sinto muito pelos meus fãs, minha família, meus patrocinadores e todos os que estão perto de mim. Acima de tudo, sinto muito pelas crianças que me seguem."

O ex-finalista de Wimbledon está provisoriamente suspenso desde 4 de agosto e, de acordo com o regulamento, poderia recorrer da medida. Até agora, ele não fez uso desse direito. A cocaína está na lista de substâncias proibidas da WADA e não é permitida em competição. No caso de consumo fora de competições, sanções mais brandas se aplicam a substâncias usadas de forma abusiva.

O extrovertido profissional vem de anos marcados por lesões e, nesta temporada, disputou apenas quatro partidas no circuito da ATP. Em Mallorca, ele foi eliminado na primeira rodada. Pouco antes da virada do ano, ele chamou atenção com o "Battle of the Sexes" contra a número 1 do mundo Aryna Sabalenka; ele venceu o duelo em Dubai em dois sets.