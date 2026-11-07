O Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, demonstrou profunda irritação depois que Jayden Bogle, zagueiro do Leeds United, escapou da expulsão em razão de uma entrada forte que provocou uma lesão preocupante em Mathys Tel, ponta dos Spurs, durante o confronto entre as duas equipes na 10ª rodada da Premier League.

Segundo o jornal britânico The Sun, a partida disputada no estádio Elland Road registrou um lance de arbitragem polêmico, depois que as duas equipes não conseguiram balançar as redes, em razão da intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) em um lance que gerou amplos protestos.

Tel, de 21 anos, sentiu fortes dores depois que Bogle pisou em seu tendão de Aquiles numa entrada violenta próxima à linha de meio-campo.

Apesar da dureza da entrada, o lateral-direito do Leeds não recebeu nem mesmo um cartão amarelo, e o árbitro John Brooks também não foi até o monitor de revisão para assistir ao lance, após uma longa análise feita pelo árbitro de vídeo (VAR) Tony Harrington.

Um comunicado emitido pela central de partidas da Premier League afirmou: "A decisão do árbitro de não expulsar Bogle em razão de sua entrada em Mathys Tel foi revisada, e o árbitro de vídeo (VAR) confirmou a validade da decisão".

O comunicado acrescentou, citando o árbitro do VAR: "Confirmo a decisão do árbitro de campo de não mostrar o cartão vermelho. Não houve grande velocidade no ímpeto da entrada, além disso ele avançou com seus passos em direção à bola. Confirmo que a entrada foi imprudente".

O clima de irritação dentro do Tottenham aumentou depois que Tel foi obrigado a deixar o campo, apesar de sua tentativa de seguir na partida, vale lembrar que ele havia chegado perto de integrar a lista da seleção da França antes da data Fifa, mas não recebeu a convocação.

Os sinais de irritação ficaram evidentes em De Zerbi durante a saída do ex-jogador do Bayern de Munique, com o técnico colocando Dominic Solanke em seu lugar dois minutos antes do fim do primeiro tempo.