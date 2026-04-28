Erro arbitral no jogo entre PSG e Bayern de Munique? “Gafe enorme” do árbitro vem à tona

O Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique proporcionaram aos fãs de futebol um espetáculo magnífico na noite de terça-feira (5 a 4), mas o papel do árbitro Sandro Schärer também está sendo amplamente discutido. No primeiro tempo, o suíço cometeu, na opinião de Wesley Sneijder, um grave erro.

Aos 15 minutos de jogo, a bola foi para a marca do pênalti após uma suposta falta de Willian Pacho em Luis Díaz, mas será que esse pênalti deveria ter sido marcado? Sneijder acha que não.

“Isso foi um presente absoluto para o Bayern”, começa Sneijder no estúdio da Ziggo Sport. “Além disso, é extremamente curioso que, nessa situação, ele não tenha sido chamado para a tela pelo VAR.”

“Mas também se vê que Díaz, inicialmente, chuta a perna de Pacho. Dá para ver muito claramente. É claro que ele escorrega depois, mas isso já é uma falta de Díaz. Na verdade, é uma falta ao contrário.”

“Se você avançar o vídeo, também vê o Díaz se jogando no chão, como se dissesse: ‘não fiz isso direito’. Ele não esperava, de jeito nenhum, que fosse marcado um pênalti. Isso foi realmente um presente para ele.”

“Quando você, como atacante, sabe que é pênalti, você faz um gesto para o árbitro. Mas Díaz não tinha essa sensação. Ele concorda conosco.”

Sneijder também discordou do pênalti marcado a favor do PSG, mais tarde na primeira parte. Alphonso Davies recebeu a bola no braço após ela ter batido no seu próprio corpo, mas, apesar disso, mesmo após a análise das imagens do VAR, a bola foi para a marca do pênalti.