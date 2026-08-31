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imago-sport-1082246465.jpgZUMA Press Wire
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Ernest Poku estreia com festival de gols no Besiktas: Dusan Vlahovic marca hat-trick

Besiktas x Corum FK
Besiktas
Corum FK
Campeonato Turco
E. Poku
D. Vlahovic
A. Murillo
I. Fakili
V. Cerny
M. Diomande
E. Mahmic

O Besiktas venceu um festival de gols na noite de segunda-feira na Süper Lig. Em casa, o clube turco foi muito superior ao Çorum FK e ganhou por 6 a 2. Dusan Vlahovic marcou um hat-trick, enquanto o estreante Ernest Poku viu um gol ser anulado.

Poku trocou o Bayer Leverkusen pelo Besiktas por empréstimo na semana passada. Contra o Çorum, ele começou no banco. Houve vaga entre os titulares para, entre outros, os ex-jogadores da Eredivisie Orkun Kökçü e Václav Cerný. Pelo Çorum, o emprestado pelo AZ Alexandre Penetra começou jogando.

Alguns segundos depois de Tiago Djaló acertar o travessão, Cerný finalmente marcou de cabeça: 1 a 0. Assim, o Besiktas abriu vantagem logo cedo. Com Vlahovic, que converteu um pênalti após toque de mão de Penetra, o placar foi para 2 a 0 ainda antes do intervalo.

Com um lindo chute de longe, Mohammed Diomande fez o 2 a 1 no início do segundo tempo. Mas o Besiktas não deixou os visitantes se aproximarem mais, porque a equipe da casa acelerou bastante depois disso.

Vlahovic fez tanto o 3 a 1 quanto o 4 a 1 depois de a bola sobrar para ele com um pouco de sorte. Assim, seu hat-trick ficou completo. Ilhan Fakili bateu no canto longo para marcar o 5 a 1.

Campeonato Turco
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Besiktas
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Campeonato Turco
Corum FK crest
Corum FK
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Com Ermin Mahmic, que raspou de cabeça em um cruzamento de Cengiz Ünder, o Çorum ainda diminuiu: 5 a 2. Depois, com uma pancada na parte de baixo do travessão, Michael Murillo definiu o placar final em 6 a 2.

Na reta final, Poku entrou em campo. Poucos minutos após sua entrada, ele até pareceu marcar o 7 a 2, mas o gol foi anulado por impedimento.

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