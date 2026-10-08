Erling Haaland sobre crise no Manchester City: "O que quer que aconteça..."

Erling Haaland falou publicamente nesta quinta-feira pela primeira vez desde que o Manchester City foi considerado culpado, há quase três semanas, em 114 violações das Regras Financeiras da Premier League.

A Premier League considerou o Manchester City culpado por nada menos que 114 violações das Regras Financeiras da Premier League. O clube recorreu da acusação na última sexta-feira.

Haaland não pôde mais aparecer na mídia desde a condenação. Ele falaria em uma coletiva de imprensa da Noruega, mas foi substituído por Fredrik Aursnes pouco antes do início.

O atacante do Manchester City agora falou algumas palavras em entrevista à Sky Sports, embora não tenha entrado no mérito do caso.

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“Temos que permanecer unidos. Aconteça o que acontecer, temos que continuar sorrindo sempre. Apenas tentar continuar vencendo. Vamos demonstrar amor uns aos outros, porque sinto muito amor por esta cidade (Manchester, redação).”

“Também me importo com os torcedores deste clube. Sou um deles. Neste momento, sinto o que eles também sentem”, concluiu o atacante, que veste a camisa do clube desde o verão de 2022.

No próximo fim de semana, o Manchester City enfrentará o Liverpool pela Premier League. Os Reds jogam em Anfield e muito provavelmente estarão com as facas afiadas.