Erik ten Hag explicou no Goedemorgen Eredivisie por que recusou uma proposta do Feyenoord. O diretor técnico do FC Twente disse "não" a Dennis te Kloese e contou os motivos.

Em fevereiro de 2025, Brian Priske foi demitido pela diretoria do Feyenoord após resultados decepcionantes no campeonato. Ten Hag foi procurado para substituí-lo.

"Tive uma longa conversa por telefone com o Feyenoord. É um grande clube e senti certa sintonia com Te Kloese (então diretor técnico do Feyenoord, nota da redação), mas minha passagem pelo Ajax me fez decidir não aceitar", começou Ten Hag.

"E, depois de 17 anos em que estive sempre em atividade como treinador, tendo seguido diretamente para essa função após minha carreira, eu finalmente estava em uma fase de tomar distância", continuou.

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"Olhar para mim mesmo, refletir, fazer algo diferente para variar. No fim das contas, acho que foi bom me afastar um pouco do futebol", afirmou Ten Hag.

Em seguida, Timo Letschert perguntou a seu ex-treinador se ele gostaria de voltar a comandar o Ajax. "Não descarto essa possibilidade, mas, antes que isso vire manchete: agora sou diretor técnico do FC Twente e estou muito satisfeito com isso."

O Feyenoord acabou optando por Robin van Persie. O ex-atacante levou o clube ao segundo lugar na temporada passada, mas, ainda assim, foi dispensado no verão.