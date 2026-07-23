Erik ten Hag quer manter o atacante no FC Twente e faz uma proposta

O FC Twente ainda quer manter Younes Taha no clube, segundo o jornal De Telegraaf. O diretor técnico Erik ten Hag fez uma proposta de contrato ao ponta (23) válida até o verão de 2029.

Taha inicia seu último ano de contrato em Enschede e está sendo acompanhado por clubes como SC Braga, Torino, Frosinone, VfL Wolfsburg e Red Bull Salzburg. Ele também já teria sido abordado pela Arábia Saudita para saber se o atacante gostaria de jogar no Oriente Médio já neste momento.

Todos esses clubes estão dispostos a pagar o valor pedido de cinco milhões de euros. Taha está analisando a proposta do Twente e espera-se que seu agente apresente uma contraproposta.

Taha, que pode atuar como ponta-direita e meio-campista, estava inicialmente prestes a deixar o Grolsch Veste. Nascido em Amsterdã, ele está no Twente desde 2023.

Na última temporada, o Twente emprestou o ponta ao FC Groningen, onde ele disputou 34 partidas. Taha deixou o extremo norte com seis gols e dez assistências no bolso.

“Não falo muito sobre isso. Só tento fazer o meu trabalho. Agora estou aqui no FC Twente, então vou dar tudo de mim pelo FC Twente”, afirmou Taha ao 1Twente. “O que acontece com outros clubes é assunto do meu agente. Estou totalmente focado no FC Twente.”