Erik ten Hag pode dar mais um grande passo após receber interesse de clubes nacionais e internacionais

Bas Kuipers pode permanecer em Portugal. O lateral-esquerdo do FC Twente jogou na última temporada por empréstimo no FC Arouca, que agora deseja contratá-lo definitivamente do De Tukkers, segundo o Voetbal International.

Kuipers foi emprestado ao Arouca no inverno passado, depois de ter perdido a vaga de titular em Enschede para Mats Rots.

Apesar de Rots ter se transferido para o TSG Hoffenheim na semana passada, o futuro de Kuipers provavelmente não está no Grolsch Veste.

O Arouca quer contratá-lo definitivamente, e o Sparta Rotterdam também está interessado no lateral de 31 anos.

O clube português, onde também joga o holandês Espen van Ee, ficou em oitavo lugar no campeonato português na última temporada.

Kuipers era um titular indiscutível em Portugal. Ele disputou dezessete partidas pelo clube, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência.