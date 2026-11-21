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As boas atuações de Daouda Weidmann pelo FC Twente atraíram a atenção de vários clubes europeus, segundo a RMC Sport. O Villarreal é o principal interessado no meio-campista de 23 anos. Vários clubes da Bundesliga também acompanham de perto sua evolução.

Weidmann é uma das revelações desta temporada da Eredivisie. Até agora, seu ponto alto foi o belo gol da vitória contra o PSV (3 a 2).

Ex-jogador das categorias de base do Paris Saint-Germain, Weidmann já participou de 13 gols nesta temporada, considerando todas as competições. Marcou seis vezes e deu sete assistências. Com isso, entrou de vez na mira de clubes estrangeiros.

Segundo a RMC Sport , o Villarreal tem grande interesse no meio-campista. O clube espanhol, porém, não é o único interessado: vários clubes alemães que disputam regularmente a Champions League também acompanham Weidmann. Ainda não se sabe quais são esses clubes da Bundesliga.

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O interesse crescente cria uma situação delicada para o FC Twente. O clube quer manter Weidmann por mais tempo e ofereceu a ele uma prorrogação contratual de uma temporada, com opção por mais um ano. As partes, porém, ainda não chegaram a um acordo. Weidmann tem contrato até meados de 2030 no De Grolsch Veste.

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Segundo o canal esportivo francês, as negociações por um novo vínculo se arrastam há alguns meses, mas até agora não deram resultado. Enquanto isso, o interesse de clubes estrangeiros por Weidmann só aumenta. O desafio do FC Twente é manter o francês no clube.

Weidmann passou pelas categorias de base do Paris Saint-Germain, onde jogou ao lado de Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery e Ayman Kari, entre outros. Ele, porém, não conseguiu se firmar no time principal do gigante parisiense.

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Várias lesões atrapalharam sua trajetória, e Weidmann nunca fez sua estreia oficial pela equipe principal do PSG. Em 2022, decidiu seguir a carreira em outro lugar e foi para o Torino, da Itália. Depois, chegou ao RKC Waalwijk, onde teve seu primeiro contato com o futebol holandês.

No verão de 2025, Weidmann se transferiu para o FC Twente por pouco mais de um milhão de euros. Desde então, tornou-se uma peça valorizada no clube. O diretor técnico Erik ten Hag o descreveu recentemente como um jogador "excepcional". Transfermarkt estima atualmente seu valor de mercado em cerca de seis milhões de euros.