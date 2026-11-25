Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, pediu paciência no Etihad Stadium e sugeriu que superar a era Pep Guardiola é um desafio tão grande quanto as transições vividas por Arsenal e Manchester United. Após o movimentado empate por 2 a 2 com o Napoli na Champions League, o italiano destacou a dificuldade histórica de substituir técnicos lendários.

Publicidade

Maresca pede paciência na era pós-Pep

A transição do City sob o comando de Maresca sofreu mais um revés na noite de terça-feira, quando o time empatou por 2 a 2 com o Napoli na Champions League. Mesmo ficando atrás no placar duas vezes, com gols de Rasmus Hojlund e Noa Lang, o atual campeão da Premier League conquistou um ponto graças aos gols de Ayyoub Bouaddi e Rayan Cherki. O resultado, porém, deixa o City com apenas uma vitória nos últimos sete jogos oficiais, sequência que provocou um debate sobre os rumos do clube sob o comando do ex-auxiliar de Guardiola.

Ao falar sobre a pressão crescente, Maresca citou técnicos históricos para ilustrar a dimensão do desafio. “Certamente não é fácil, porque, depois de 10 anos com o mesmo técnico, é difícil para nós. Foi difícil para o Arsenal depois de Arsene Wenger e é difícil para o Manchester United, que ainda tenta encontrar seu caminho após Sir Alex Ferguson. Disseram-me hoje que o Arsenal conquistou a Premier League sete ou oito anos depois de Wenger, então leva algum tempo”, explicou o italiano à Sky Sport Italia, segundo a Football Italia.

Surpresas táticas e dúvidas na escalação

Maresca surpreendeu com a escalação para o confronto com o time da Serie A ao deixar Jeremy Doku e Iliman Ndiaye, jogadores capazes de criar oportunidades, no banco durante os primeiros 60 minutos. Além disso, o inglês Phil Foden foi poupado durante toda a partida, decisão que gerou questionamentos diante da dificuldade do City para superar a sólida defesa italiana. O técnico defendeu as escolhas ao explicar que sua comissão esperava que o Napoli atuasse no 3-5-2 ou no 3-5-1-1, formações que concentrariam oito jogadores no meio de campo.

A estratégia buscava explorar os lados do campo. Maresca afirmou: “Pensei que poderíamos colocar Cherki aberto, e de fato ele encontrou muito espaço por ali. Fizemos a bola chegar bastante a ele no primeiro tempo, mas não conseguimos criar chances suficientes a partir disso. Na última meia hora, o jogo mudou um pouco, mas essa foi a ideia por trás das escolhas.”

Publicidade Publicidade

Fragilidades defensivas seguem como principal preocupação

Embora o ataque tenha conseguido garantir um ponto, as falhas defensivas que marcaram a temporada do City voltaram a aparecer. Maresca foi direto ao avaliar a vulnerabilidade do time na defesa e admitiu que o principal problema é o excesso de gols sofridos. Ele observou que, apesar de a equipe ter pressionado bem de modo geral e permitido poucas chances claras ao Napoli, erros individuais que levaram aos dois gols sofridos na partida foram punidos sem piedade.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Acho que nossos problemas defensivos são bastante evidentes e precisamos resolvê-los. Quanto ao resto, estou relativamente tranquilo, porque é bastante difícil superar um bloco defensivo baixo como o usado pelo Napoli. O principal problema é que estamos sofrendo gols demais e precisamos fazer algo a respeito”, admitiu o técnico.

Em busca do equilíbrio no meio de campo

Uma parte importante do desafio tático de Maresca é integrar jovens talentos como Ayyoub Bouaddi a uma função de liderança no meio de campo. O técnico escolheu escalar Bouaddi como armador recuado, decisão que também mudou as responsabilidades de Elliott Anderson. Maresca justificou a escolha pela necessidade de equilíbrio com e sem a bola. Ele explicou que a intenção era atacar com um bloco de seis jogadores, mantendo Bouaddi em uma posição disciplinada logo à frente da linha de quatro defensores.

Publicidade

“Estou buscando o equilíbrio certo entre atacar e defender. Tento manter as coisas simples, como fiz nos dois clubes em que trabalhei antes. Estamos procurando o equilíbrio certo entre essas duas fases”, admitiu.