Passaram-se apenas poucas semanas desde a conclusão de uma das maiores transferências do verão, e o astro argentino Enzo Fernández detonou uma surpresa de peso ao declarar seu desejo de retornar ao seu clube formador, o River Plate.

As declarações do campeão mundial de 2022 colocaram pontos de interrogação sobre seu futuro com o Manchester City, que o contratou há apenas algumas semanas, vindo do Chelsea por 125 milhões de libras esterlinas, em uma transferência que o tornou um dos meio-campistas mais caros do mundo.

Apesar de seu começo forte com a camisa do City, onde disputou 10 partidas e marcou seu primeiro gol na emocionante vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland pelo Campeonato Inglês, o coração do jogador de 25 anos continua preso a Buenos Aires.

Fernández disse, em declarações reproduzidas pela rede "talksport" a partir do jornal "Los Ídolos": "Quero voltar ao River, já declarei isso inúmeras vezes, e toda vez que tiver a oportunidade, voltarei com certeza, desejo isso intensamente, e voltarei em algum momento, é algo que realmente desejo".

E acrescentou, em tom decisivo, cortando qualquer possibilidade de recuo: "Tudo bem. Vou manter essa declaração. Se eu disse isso, é porque realmente sinto. Preciso voltar ao River para conquistar títulos e aproveitar o ambiente do clube por mais anos do que passei aqui".

Apesar da força das palavras, Fernández tratou logo de tranquilizar a torcida do City, descartando qualquer saída próxima, afirmando: "Estou aqui, tenho um contrato de longo prazo com o Manchester, e ainda há um longo caminho antes disso".

Do River ao City

Enzo é considerado um dos mais destacados nomes formados na academia do River Plate, onde marcou 12 gols e deu 10 assistências em 53 partidas entre 2020 e 2022, conquistando o título do Campeonato Argentino e a Copa, período que incluiu um empréstimo bem-sucedido ao Defensa y Justicia, no qual foi campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa.

De lá, partiu para o Benfica em junho de 2022, onde conquistou o Campeonato Português, antes de roubar a cena na Copa do Mundo de 2022 e vencer o prêmio de melhor jogador jovem, transferindo-se para o Chelsea em uma transferência recorde de 106,8 milhões de libras esterlinas.

Com o Chelsea, disputou 170 partidas, nas quais marcou 31 gols e deu 30 assistências, e foi campeão da Copa do Mundo de Clubes e da Liga Conferência, antes de os rumores surgirem no início de 2026 sobre sua transferência ao Real Madrid, o que foi negado pelo clube espanhol, até que o Manchester City fechou a transferência no último dia da janela de transferências do verão, reunindo-o novamente com seu ex-treinador Enzo Maresca.