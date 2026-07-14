Envolve quatro jogadores... Uma troca histórica entre o Al-Nasr e o Al-Ittihad

Reportagens da imprensa revelaram os bastidores de uma negociação histórica na Liga Saudita, que pode reunir os clubes Al-Nassr e Al-Ittihad durante a próxima janela de transferências de verão.

O jornalista saudita Khaled Al-Rashid afirmou, por meio de sua conta pessoal no site “X”, que há negociações em andamento entre os clubes Al-Nassr e Al-Ittihad para a troca de vários jogadores locais, e que o assunto deve ser resolvido nos próximos dias.

O jornalista saudita Saad Al-Subaie confirmou essas notícias, afirmando que cada clube receberá jogadores do outro, além de o Al-Nassr receber uma quantia adicional em dinheiro.

O goleiro Nawaf Al-Aqidi e o lateral-esquerdo Salem Al-Najdi serão transferidos do Al-Nassr para o Al-Ittihad, em troca dos serviços do lateral-direito Muhannad Al-Shanqiti e do meio-campista Hamed Al-Ghamdi.

As negociações de troca passaram a ser a melhor opção para o Al-Nassr, a fim de fechar novos contratos, diante da crise financeira que o clube enfrenta atualmente.

O Al-Nassr deseja reforçar o meio-campo, especialmente após a confirmação da saída do meio-campista croata Marcelo Brozović, após três anos no Al-Awal Park, desde que chegou do Inter de Milão no verão de 2023.

Por outro lado, o Al-Ittihad busca reforçar a posição de goleiro, diante da incerteza quanto à situação do goleiro sérvio Predrag Rajković, após os erros catastróficos que cometeu em várias partidas durante a última temporada.

Vale lembrar que o Al-Nassr encerrou a última temporada conquistando o título da Liga Roshen da Arábia Saudita, após um hiato de sete anos, enquanto o Al-Ittihad terminou em quinto lugar.