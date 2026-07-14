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FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Envolve quatro jogadores... Uma troca histórica entre o Al-Nasr e o Al-Ittihad

Mercado da bola
Al-Nassr
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
N. Alaqidi
S. Al Najdi
M. Shanqeeti
H. Al Ghamdi
Arábia Saudita

A Liga Saudita tem mais um momento emocionante pela frente na janela de transferências de verão

Reportagens da imprensa revelaram os bastidores de uma negociação histórica na Liga Saudita, que pode reunir os clubes Al-Nassr e Al-Ittihad durante a próxima janela de transferências de verão.

O jornalista saudita Khaled Al-Rashid afirmou, por meio de sua conta pessoal no site “X”, que há negociações em andamento entre os clubes Al-Nassr e Al-Ittihad para a troca de vários jogadores locais, e que o assunto deve ser resolvido nos próximos dias.

O jornalista saudita Saad Al-Subaie confirmou essas notícias, afirmando que cada clube receberá jogadores do outro, além de o Al-Nassr receber uma quantia adicional em dinheiro.

O goleiro Nawaf Al-Aqidi e o lateral-esquerdo Salem Al-Najdi serão transferidos do Al-Nassr para o Al-Ittihad, em troca dos serviços do lateral-direito Muhannad Al-Shanqiti e do meio-campista Hamed Al-Ghamdi.

As negociações de troca passaram a ser a melhor opção para o Al-Nassr, a fim de fechar novos contratos, diante da crise financeira que o clube enfrenta atualmente.

O Al-Nassr deseja reforçar o meio-campo, especialmente após a confirmação da saída do meio-campista croata Marcelo Brozović, após três anos no Al-Awal Park, desde que chegou do Inter de Milão no verão de 2023.

Por outro lado, o Al-Ittihad busca reforçar a posição de goleiro, diante da incerteza quanto à situação do goleiro sérvio Predrag Rajković, após os erros catastróficos que cometeu em várias partidas durante a última temporada.

Vale lembrar que o Al-Nassr encerrou a última temporada conquistando o título da Liga Roshen da Arábia Saudita, após um hiato de sete anos, enquanto o Al-Ittihad terminou em quinto lugar.

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