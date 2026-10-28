O canal "Sky Sports" foi obrigado a se desculpar repetidas vezes após uma entrevista espontânea e inapropriada com um dos astros do Fleetwood Town, que provocou uma surpresa de peso na Copa da Liga Inglesa.

A equipe da quarta divisão conseguiu uma das maiores surpresas da história do torneio após vencer o Arsenal, campeão da Premier League, nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal.

O Fleetwood Town marcou todas as cinco cobranças de pênalti que executou, e o goleiro Jay Lynch defendeu a cobrança de Bruno Guimarães para garantir a classificação de sua equipe às quartas de final.

Conor Hughie, que marcou a última cobrança de pênalti que deu a vitória na partida, apareceu em uma entrevista espontânea e extremamente engraçada após o jogo com a rede "Sky Sports".

Quando foi perguntado sobre o que passava pela sua cabeça antes do momento decisivo, Hughie escorregou na língua e disse: "Não sei", conforme noticiou o jornal britânico "Daily Mail".

E acrescentou: "Escolha meu canto, chute a bola no ângulo e dispare em velocidade máxima. É uma loucura. Estou muito orgulhoso dos rapazes. Isso mostra o quão boa é a equipe".

A repórter do programa "Touchline", Juliette Ferrington, pediu desculpas imediatamente pela linguagem usada, antes de fazê-lo novamente ao final da entrevista, enquanto Hughie olhava para ela e para a câmera, constrangido.

Quando a transmissão retornou ao estúdio, a Sky Sports pediu desculpas mais duas vezes pela linguagem usada, o que gerou confusão em alguns torcedores.







