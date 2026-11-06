Valentijn Driessen questiona os elogios de Tolu Arokodare ao concorrente Marcos Leonardo. O atacante do Ajax chamou a atenção na noite de quinta-feira, após a vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland, pelo que disse sobre o brasileiro. Para Driessen, porém, não se deve dar muito peso às palavras dele.

Tolu voltou a ser importante para o Ajax na noite de quinta-feira, com dois gols e uma assistência contra o FC Midtjylland. O nigeriano de 25 anos já soma 12 gols e quatro assistências em 16 jogos, mas, após a partida, mostrou-se especialmente feliz pelo gol de Marcos Leonardo. O brasileiro substituiu Tolu aos 70 minutos e fechou o placar em 6 a 1.

Depois do jogo, Tolu disse à Ziggo Sport que torce sinceramente pelo sucesso do concorrente. "Estou feliz por ele e espero que isso lhe dê mais confiança", afirmou o atacante. "Este é um esporte coletivo. Se eu não marcar, espero que Leo marque."

Mike Verweij se impressionou com as palavras de Tolu e acredita que o atacante foi sincero. "Isso parece sincero", afirmou o jornalista que acompanha o Ajax no podcast Kick-off do De Telegraaf. Driessen discorda: "Chega dessa ingenuidade. Ele não está sendo sincero", reagiu o jornalista de forma incisiva.

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Verweij, porém, manteve sua posição e perguntou a Driessen quantas vezes ele havia conversado pessoalmente com Tolu. "Isso não me importa nem um pouco", respondeu Driessen. "Conheço muito bem o futebol profissional e sei como as pessoas são."

Segundo Driessen, no fim das contas, todo jogador profissional pensa na própria carreira. "Quando se aposentarem, todos vão dizer que são onze empresas individuais", afirmou. "Se você não consegue jogar, também não consegue dar continuidade à carreira e ganha muito menos dinheiro. Com Tolu também é assim."

Verweij insistiu que Tolu parece diferente de muitos outros jogadores, mas Driessen não se convenceu. "Ele pode dizer isso agora porque não está sendo relegado a segundo plano", ressaltou o jornalista. Quando Verweij disse que Tolu provavelmente deseja o melhor para Marcos Leonardo, mas não às custas da própria posição, Driessen respondeu: "É isso que quero dizer. Nunca às próprias custas."

Em seguida, Driessen citou Pierre van Hooijdonk como exemplo de jogador que, na condição de reserva, geralmente se comportava de maneira profissional, embora também ficasse se remoendo no banco. "Ele não se rebelava, por assim dizer", lembrou Driessen. "Não estou dizendo que Tolu vá se rebelar, mas, se não fosse assim, você também não se tornaria jogador profissional."