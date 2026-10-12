Entrevista de Cristiano Ronaldo é apagada após declarações polêmicas!

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, acredita ser o melhor jogador de futebol da história e considera que seu retrospecto de gols não recebe o devido reconhecimento.

O site The Athletic publicou trechos da entrevista de Ronaldo à CNN Portugal, na qual o craque português afirmou: "As pessoas não dão ao nível que apresento e aos meus gols o reconhecimento que eles merecem".

O astro do Al Nassr soma 980 gols em 1337 partidas como profissional, considerando sua trajetória por clubes e pela seleção portuguesa.

Questionado se busca alcançar a marca de mil gols, Ronaldo respondeu: "As coisas têm de acontecer naturalmente. Se eu marcar 920 gols, ou 925, ou 930, o melhor jogador da história sou eu, ponto final".

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E reforçou: "Os números falam por si. Se eu chegar a esse número, ou seja, mil gols, será algo incrível e é uma meta que busco alcançar, mas não penso a longo prazo".

Ao ser perguntado novamente sobre seu futuro a longo prazo, Ronaldo disse: "Não sei o que vai acontecer amanhã. Talvez eu acorde um dia e perca a motivação, e não queira mais jogar. Realmente não sei o que pode acontecer".

Poucas horas depois, no entanto, a CNN apagou o texto da entrevista de Cristiano Ronaldo.