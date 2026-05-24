Entrevista com Mike van der Hoorn é interrompida repentinamente por torcedores do Ajax: “Vamos entrar agora”

Os torcedores do Ajax invadiram o campo após a vitória na final do playoff contra o FC Utrecht. No Kras Stadion, em Volendam, os seguranças tentaram conter os torcedores, mas isso se mostrou impossível.

Após uma prorrogação de tirar o fôlego e uma série de pênaltis, o Ajax levou a melhor sobre o Utrecht e conquistou a vitória. Após o jogo, o capitão do Utrecht, Mike van der Hoorn, falou para as câmeras da ESPN, mas sua entrevista não durou muito.

“Olha, é simplesmente uma pena. Os pênaltis são uma loteria”, começa Van der Hoorn a entrevista na ESPN. “Aí você espera que a sorte esteja do seu lado, mas isso não acontece.”

“Hoje nós lutamos. Em termos de futebol, não foi lá muito bom, mas enfim… É uma pena.” Então, o repórter Vincent Schildkamp interrompe a entrevista. “Vamos entrar agora, isso vai ficar um pouco constrangedor. Venha.”

O motivo é uma invasão repentina de campo pelos torcedores do Ajax, que querem comemorar a classificação para as competições europeias dessa forma no Kras Stadion, em Volendam.

ESPN