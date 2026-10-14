Entrevista bizarra tem consequências enormes para Lisandro Martínez; companheiros de equipe tomam partido

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O Manchester United considera vender Lisandro Martínez neste inverno, segundo informou a Sky Sports na tarde desta quarta-feira. O zagueiro fez declarações pouco sutis sobre a direção do clube após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League.

Na noite de terça-feira, o Manchester United deu sequência ao início desastroso de temporada ao perder por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid, pela Champions League. Após a partida, Martínez falou diante das câmeras.





"Sim. Eu esperava mais do nosso diretor técnico", disse Martínez, profundamente decepcionado, ao reprovar o trabalho de Jason Wilcox. "Estou sendo muito sincero. Espero investimentos maiores."

O zagueiro argentino, por outro lado, foi mais brando com o técnico Michael Carrick. "Troca-se de treinador o tempo todo, mas e as outras áreas? É fácil apontar para o técnico ou para os jogadores, mas também precisamos olhar para outras pessoas."

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Martínez ficou muito frustrado com o tropeço do Manchester United na Champions League. "A atuação foi ruim, muito ruim. Preciso me conter. Isso reflete o estado atual do nosso clube. Este não é um clube de nível de Champions League", criticou o ex-jogador do Ajax.

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"Tivemos um desempenho fantástico na temporada passada e agora esperamos mais da direção do clube. Contratações que façam frente à concorrência, porque muitas outras equipes também estão trazendo muitos jogadores", disse o zagueiro, decepcionado com a política de contratações do Manchester United.

O contrato do ex-jogador do Ajax termina no verão de 2027. O clube tem a opção de prorrogá-lo até meados de 2028, mas parece que não vai (mais) exercê-la. Uma transferência neste inverno está em discussão. Segundo a jornalista Laure Whitwell, que cobre o clube, o Manchester United também aplicará uma multa ao zagueiro por suas declarações.

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Além disso, o Manchester United ainda avalia uma sanção adicional ao canhoto. Muitos jogadores do elenco também não gostaram dos comentários. Eles têm a sensação de que Martínez os considera "não bons o suficiente".