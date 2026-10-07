Entre o comunicado de Cristiano Ronaldo e a aposentadoria de Messi: quem venceu a batalha do Google?

Em uma das coincidências mais marcantes, o cenário do futebol pegou fogo quase no mesmo instante entre os dois maiores nomes do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, depois que o craque português soltou um comunicado contundente no qual revelou os detalhes de sua crise com o técnico da seleção de seu país, Jorge Jesus, no mesmo momento em que seu rival argentino tinha encontro marcado com um instante histórico ao anunciar o fim de sua trajetória internacional pela seleção da Argentina.

Ronaldo decidiu quebrar o silêncio para disparar contra o que aconteceu dentro da seleção de Portugal e expor os detalhes de sua crise com Jorge Jesus diante dos torcedores, o que incendiou as redes sociais e abriu amplo espaço para o debate sobre o futuro do capitão de Portugal e sua relação com a seleção de seu país. Mas, do outro lado, Messi vivia um momento completamente diferente, após disputar sua última partida com a camisa da Argentina, em uma cena que se transformou em assunto mundial.

E enquanto o nome de Ronaldo estava fortemente presente por causa de seu comunicado contundente, o nome de Messi estava ligado a uma despedida histórica da seleção que ele conduziu à glória nos últimos anos. Aqui surgiu outra batalha, longe dos gramados, uma batalha que pode ser medida em números por meio do interesse dos torcedores ao redor do mundo em buscar o nome de cada lenda.

Messi atropela Ronaldo na batalha das buscas





Longe do alvoroço midiático provocado pelo comunicado de Cristiano Ronaldo, os indicadores de buscas revelaram uma vantagem expressiva de Lionel Messi na batalha digital. Na comparação dos termos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no Google Trends nas últimas 24 horas, Messi apareceu na liderança do interesse mundial com ampla diferença sobre seu rival português.

Na Argentina, a vantagem de Messi não foi surpresa, enquanto Ronaldo se impôs em Portugal. Mas, no restante dos mercados, a superioridade de Messi sobre Ronaldo se estendeu a um grande número de países ao redor do mundo.

No Brasil, na Espanha, na França, na Inglaterra e na Alemanha, a balança das buscas pendia para Messi de forma mais clara na comparação direta entre os dois nomes. O craque argentino também apareceu à frente em um grande número de importantes mercados futebolísticos fora da Europa e da América do Sul, transformando a comparação de uma disputa habitual entre as duas lendas em uma superioridade em percentual enorme de Messi no interesse mundial durante as horas que coincidiram com sua despedida da seleção.

Assim, embora Ronaldo tenha dominado o acontecimento dentro de Portugal graças ao seu comunicado que incendiou a polêmica, Messi teve a palavra final na batalha digital em escala mundial, após sua última aparição com a Argentina se transformar em um evento que atraiu mais interesse do que a crise de Ronaldo.

E se Ronaldo escolheu propositalmente esse momento para divulgar seu comunicado horas antes da aposentadoria internacional de Messi, com o objetivo de puxar o tapete de seu rival histórico e desviar o interesse mundial para sua crise com Jorge Jesus, esse plano não deu certo na prática, pelo menos de acordo com a comparação direta entre os dois nomes nos indicadores de buscas em um grande número de países do mundo, com os números confirmando que a despedida internacional de Messi foi o acontecimento que mais atraiu a atenção mundial.



