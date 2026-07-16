Entre o banco e a saída... O Al-Hilal decide o destino de Salem Al-Dosari

O Al-Hilal decidiu o futuro de seu principal astro e capitão, Salem Al-Dossari, para a próxima temporada, após notícias que o associavam a uma possível saída do clube.

Reportagens da imprensa revelaram que Salem Al-Dossari estaria prestes a se transferir para o Al-Dir’iya ou para a Liga do Catar na próxima temporada, já que ele não faz mais parte dos planos do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal.

Outras reportagens também mencionaram o desejo de Inzaghi de utilizar “O Tornado” como reserva, o que reforça a possibilidade de sua saída do time.

No entanto, o jornal saudita “Al-Youm” confirmou que o Al-Hilal decidiu manter Salem Al-Dossari na próxima temporada, sem concordar com sua saída.

A próxima temporada será a última do astro saudita com o “Al-Hilal”, já que, em 2025, ele assinou um contrato de duas temporadas, que termina no final da temporada 2026-2027.

Vale lembrar que Salem Al-Dossari é uma das maiores lendas do Al-Hilal ao longo da história, mas sofreu uma queda de rendimento com o time na última temporada sob o comando de Inzaghi, assim como na seleção saudita.