Entre Mbappé e Güler: de quem foi o segundo gol do Real Madrid contra o Leipzig?

A União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", revelou o autor do segundo gol do Real Madrid contra o Leipzig na Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid recebeu o Leipzig, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 52 minutos da partida, o Real Madrid marcou seu segundo gol, depois que Jude Bellingham cruzou a bola na cabeça de Kylian Mbappé, que a desviou para dentro das redes, mas Arda Güler tocou nela em cima da linha antes de entrar.

A imprensa, assim como os torcedores, divergiram sobre a identidade do autor do segundo gol da equipe merengue, entre Mbappé e Güler, antes que a União das Federações Europeias de Futebol resolvesse a questão.

A "UEFA" afirmou, através de seu site oficial, que quem marcou o gol foi Arda Güler, anexando uma imagem que mostrou que o jogador turco foi quem tocou na bola antes de ela entrar completamente nas redes.

Este gol se tornou o primeiro marcado por Güler na atual edição da Liga dos Campeões da Europa, e o terceiro na história da competição de modo geral, depois de seus dois gols nas redes do Bayern de Munique na temporada passada.