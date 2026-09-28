Entre Marrocos e Espanha: novas declarações sobre a final da Copa do Mundo de 2030

Segue a polêmica sobre o local que sediará a final da Copa do Mundo de 2030, com alguns considerando que as chances da Espanha são mínimas, por razões puramente políticas, e que a partida acontecerá no Marrocos; enquanto outros afirmam que ela será disputada no estádio Santiago Bernabéu; já outros, como o vice-presidente de Assuntos Sociais do Barcelona, Antonio Escudero, acreditam que ela ocorrerá no estádio Camp Nou.

A polêmica sobre o estádio que receberá a final da Copa do Mundo de 2030 continua, com o dossiê ainda em aberto entre Espanha e Marrocos, depois que inicialmente predominava a crença de que a partida final seria disputada no estádio Santiago Bernabéu, com o estádio Spotify Camp Nou entrando entre as possíveis opções.

Mas os dados mais recentes apontam para o crescimento das chances de a final acontecer no Grande Estádio Hassan II, que está sendo construído na cidade marroquina de Benslimane, especialmente pela grande capacidade de público que ele terá quando estiver concluído.

Escudero afirmou, em declarações publicadas no programa "Aquí Girona", da rádio "Cadena SER": "Desejamos muito isso. Acho que é algo bastante possível. Os órgãos esportivos ao redor do mundo apoiam a ideia. Fizemos grandes esforços e temos um estádio maravilhoso. E chegou a hora disso".

E acrescentou, conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Há uma probabilidade muito grande de que isso aconteça".

Em outro contexto, o responsável por Assuntos Sociais do Barcelona negou que o clube esteja estudando aumentar os preços dos ingressos para a temporada, e declarou: "Ninguém falou em aumentar os preços dos ingressos da temporada. Que todos fiquem tranquilos. Ninguém mencionou isso. Eu sou o vice-presidente, então é de se supor que eu esteja a par do assunto. Não está sobre a mesa".

No que diz respeito aos prazos para a conclusão do estádio, o vice-presidente expressou confiança na finalização das obras dentro do cronograma previsto.

E disse: "Esperamos que sim. Eu era crítico em relação a isso. Na verdade, eu não teria saído de Montjuïc, mas eles recuaram dessa decisão. As pessoas que colaboraram conosco, e os financiadores, queriam que estivéssemos lá. Às vezes, o Barcelona não consegue tomar essa decisão de forma direta", admitindo a existência de opiniões contrárias.